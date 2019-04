Jarenlang hebben wetenschappers gedacht dat het uitzetten van grote roofdieren een ecosysteem zal herstellen naar een historische toestand. Nieuw onderzoek zegt dat daar weinig bewijs voor is.

In het Yellowstone National Park in de Verenigde Staten werden in de jaren ‘90 wolven uitgezet als een middel om de natuur te herstellen. De wolven waren sinds de jaren ‘20 van vorige eeuw volledig verdwenen ...