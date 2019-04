Navo-baas Stoltenberg: "Rusland bedreigt Europa met nucleaire raketten"

De Navo waarschuwt voor een nieuwe wapenwedloop met Rusland. Dat zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg in een toespraak voor het Amerikaanse Congres. Hij riep de lidstaten daarbij ook op om meer te investeren in defensie.

"Rusland heeft nieuwe raketten ontplooid in Europa", verklaarde secretaris-generaal Stoltenberg voor het Amerikaanse Congres. "Ze zijn mobiel, moeilijk te onderscheppen en kunnen nucleair bewapend worden. Wij willen geen nieuwe wapenwedloop en geen nieuwe Koude Oorlog."

Aangezien Moskou volgens de Navo in overtreding is met het antiraketverdrag INF (Intermediate Range Nuclear Forces), verdedigde Stoltenberg de Amerikaanse terugtrekking uit dat verdrag. "Ik blijf Rusland oproepen om zich opnieuw te schikken naar het INF-verdrag."

"De Navo heeft niet de intentie om nucleaire grondraketten in Europa te ontplooien", beloofde Stoltenberg. "Maar we zullen altijd het nodige doen voor een geloofwaardige en efficiënte afschrikking."

Stoltenberg paait Trump

Stoltenberg paaide voor het Congres ook Amerikaans president Donald Trump, door de Navo-lidstaten op te roepen hun defensie-uitgaven op te trekken. De Amerikaanse president had de lidstaten ervan beschuldigd voor hun defensie te vertrouwen op Washington, maar zelf hun defensie-uitgaven niet te willen optrekken tot de beoogde 2 procent van het bbp. Slechts 7 lidstaten halen dat objectief.

"De Navo is een sterke alliantie. Maar om een sterke alliantie te blijven, moet de Navo een eerlijke alliantie zijn. In een ideale wereld, zouden we niets aan defensie moeten uitgeven, maar we leven niet in een ideale wereld", aldus Stoltenberg. "De bondgenoten moeten meer uitgeven aan defensie."

Volgens Stoltenberg is de boodschap van Trump wel degelijk aangekomen: hij stelde dat de Europese lidstaten en Canada hun defensiebudgetten de afgelopen twee jaar samen met 41 miljard dollar opgetrokken hebben. Tegen eind volgend jaar moet dat cijfer volgens Stoltenberg zelfs oplopen tot 100 miljard dollar.

"Navo ook goed geweest voor VS"

Stoltenberg kreeg veel applaus toen hij de leidende rol van de VS in de alliantie prees. "Amerika is de ruggengraat van onze alliantie geweest", aldus de secretaris-generaal. "De Navo is belangrijk geweest voor Europa, maar ook voor de Verenigde Staten. "Via de Navo hebben de Verenigde Staten meer vrienden en bondgenoten dan ieder andere grootmacht. Dat heeft de VS sterker en veiliger gemaakt."

De speech van Stoltenberg voor het Congres kadert in de viering van de zeventigste verjaardag van de Navo, die donderdag gevierd wordt. De Navo-baas was de eerste leider van een internationale organisatie en de eerste Noor die de eer kreeg het Congres te mogen toespreken.

In Washington vindt woensdag en donderdag ook de vergadering van de Navo-ministers van Buitenlandse Zaken plaats. De ministerraad begint woensdagavond symbolisch in dezelfde zaal in Washington waar twaalf landen zeventig jaar geleden het oprichtingsverdrag van de Navo tekenden.