Gigantische stofhoos sleurt springkasteel mee de lucht in: twee kinderen verongelukt

Tijdens een jaarlijkse kermis in China zijn twee kinderen omgekomen door een springkasteel in de lucht werd getild door een tornado van stof en zand, een zogenaamde ‘dust devil’. De kinderen zaten nog in het springkasteel toen het enkele meters omhoog vloog door de krachtige storm. Ze vielen vervolgens weer naar beneden en belandden in de modder of in bomen. Volgens de autoriteiten is het nog niet duidelijk of de storm de enige oorzaak van de tragedie is, er zijn mogelijk ook menselijke fouten gemaakt.