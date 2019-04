Halfnaakte activisten zetten Brits Lagerhuis op stelten

Halfnaakte actievoerders hebben een debat in het Britse Lagerhuis (House of Commons) verstoord, om aandacht te vragen voor “de olifant in de kamer”.

Elf activisten trokken hun kleren uit in de publiekstribune van het parlement en keerden hun rug naar de politici. Twee van hen hadden hun lichaam volledig grijs geverfd en droegen olifantenmaskers. De rest wees hen aan als “de olifant in de kamer”. Wat die olifant is? De brandend actuele klimaat- en ecologische crisis.

Labour-kamerlid Peter Kyle, die op dat moment aan het woord was, kon er best om lachen. Hij maakte grapjes over de “naakte waarheid” toen de aandacht van zijn collega-parlementsleden verschoof naar wat zich achter het glazen scherm afspeelde. De politie pakte de actievoerders op die deel uitmaken van de groep Extinction Rebellion. Die voeren naar eigen zeggen geweldloos actie en bezondigen zich aan burgerlijke ongehoorzaamheid in de strijd tegen klimaatverandering.

Politica Andrea Jenkyns, een aanhanger van de Brexit, reageerde: “En maar beweren dat Brexiteers extremisten zijn. Ik trek mijn kleren niet uit, zelfs niet voor de Brexit. Wat een gekke wereld.”

