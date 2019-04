Brits parlement stemt opnieuw alle Brexit-alternatieven weg

Het Britse Lagerhuis heeft maandag gestemd over vier alternatieve voorstellen voor de Brexit. Geen enkele van de vier voorgelegde alternatieven haalde een meerderheid.

De Brexit-deal die Theresa May met Europa bereikte, werd al driemaal weggestemd, maar de Britse parlementsleden zoeken ook zelf oplossingen. Alle acht hun alternatieve voorstellen werden vorige week weggestemd. Maandagavond stemden ze toch opnieuw over vier van die voorstellen, maar ook die haalden geen meerderheid.

De voorstellen

Het eerste voorstel, motie C, ging over een permanente en allesomvattende douane-unie met de Europese Unie (273 stemmen voor, 276 tegen) en kwam het dichtst bij een meerderheid. In dat scenario zijn controles aan de Ierse grens niet nodig, maar het Verenigd Koninkrijk kan dan geen eigen handelsakkoorden sluiten. Het voorstel komt van ex-minister Ken Clarke en haalde ook net geen meerderheid bij een eerdere stemming vorige week.

Motie D (261 stemmen voor, 282 tegen) stelde voor om het Verenigd Koninkrijk zowel in de douane-unie als in de interne markt te houden, via de toetreding tot de Europese Vrijhandelsassociatie en de Europese Economische Ruimte. Dit voorstel staat voor alles wat May niet wil, zij onderhandelde om het VK uit de douane-unie als de interne markt te halen.

Een derde voorstel, motie E (280 voor, 292 tegen), ging over een referendum. Weliswaar geen tweede referendum over het al dan niet doorvoeren van de Brexit, maar een referendum waarin de Britten al dan niet hun vertrouwen geven aan de Brexit-deal die uiteindelijk uit de bus zou komen.

Een Brexit zonder akkoord vermijden, dat was de doelstelling van motie G (191 voor, 292 tegen). Via dit alternatief kan er langer uitstel gevraagd worden, indien de EU dat niet toelaat, kan men gaan voor een Brexit zonder akkoord, of het terugdraaien van Brexit.

De kans dat de regering van May binnenkort uiteenspat, wordt met de dag groter. Zoals de kaarten nu liggen, dondert het Verenigd Koninkrijk op 12 april namelijk zonder akkoord uit de Europese Unie - een scenario waarvan zowel May als het Lagerhuis al hebben gezegd dat ze dat willen vermijden. Ondanks die naderende deadline blijft de regering-May hopeloos verdeeld tussen de harde Brexiteers en de remainers.