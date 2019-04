Lokale verkiezingen Turkije: zowel regerende AKP als oppositie claimen overwinning

Zowel de kandidaat van de regerende AK-partij van president Recep Tayyip Erdogan, als de kandidaat van de oppositie hebben zondag de overwinning geclaimd van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag in Istanboel.

“Ik wil aan de inwoners van Istanboel en Turkije bekendmaken dat we volgens onze cijfers duidelijk gewonnen hebben in Istanboel”, zei Ekrem Imamoglu, de kandidaat van oppositiepartijen CHP (sociaaldemocratisch) en Iyi (rechts). Imamoglu zei dat hij een voorsprong heeft van meer dan 29.000 stemmen en dat het “onmogelijk” is hem nog in te halen.

Eerder op de avond had oud-premier Binali Yildirim, de kandidaat van de partij van Erdogan, de overwinning geclaimd. Op dat moment gaven de voorlopige resultaten aan dat de kandidaten in een nek-aan-nekrace verwikkeld waren. “We hebben Istanboel gewonnen. Ik dank al de inwoners van Istanboel voor het mandaat dat ze me toevertrouwd hebben”, zei Yildirim aan zijn aanhangers.

Het officiële nieuwsagentschap Anadolu zegt dat Yildirim 48,7 procent van de stemmen had behaald, tegen 48,65 procent voor Imamoglu. Er waren 98 procent van de stemmen geteld. Het verschil bedroeg minder dan 5.000 stemmen, een peulschil in een stad met 15 miljoen inwoners.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn uitgegroeid tot een referendum over de persoon van Erdogan. Hij stortte zich vol overgave in de campagne, die hij bepalend noemde voor “het overleven van de natie”. Maar het succes van Erdogan en AKP hangen voor een groot stuk samen met de economische groei, en de economische situatie is fors verslechterd. Turkije kampt met de eerste recessie in tien jaar, een recordinflatie en hoge werkloosheid.