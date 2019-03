Meer dan 500 doden en 270 gevallen van cholera in Mozambique na cycloon Idai

Slachtoffers worden verzorgd in een veldhospitaal in de stad Beira in Mozambique Foto: AP

De dodentol in zuidelijk Afrika na de doortocht van de cycloon Idai blijft oplopen. In Mozambique zijn nu al meer dan 500 doden geteld. 271 mensen liepen een cholerabesmetting op.

De cholerabesmettingen werden vastgesteld in de omgeving van de stad Beira, die zwaar getroffen werd door de cycloon Idai en de daaropvolgende overstromingen. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bekendgemaakt.

De cycloon Idai richtte op 15 maart enorme schade aan in een gebied van honderden kilometers in Mozambique, Zimbabwe en Malawi. De regio werd door stormen verwoest en zware regenval zette grote gebieden blank. In totaal kwamen al meer dan 700 mensen om het leven. Alleen al in Mozambique werden 501 doden geteld. In Zimbabwe gaat het volgens de Verenigde Naties om 185 doden, in Malawi zijn vooralsnog 60 slachtoffers geteld. Er zijn nog honderden vermisten, dus het aantal slachtoffers kan nog verder oplopen.

‘Vele getroffen lokale gemeenschappen hebben enkel nog toegang tot vervuild water. In combinatie met de hevige overstromingen en slechte hygiënische omstandigheden heeft dat de deur opengezet voor de uitbraak van ziektes zoals cholera’, meldt het Internationaal Comité van het Rode Kruis in een persbericht.

Over de hele regio zijn volgens de Verenigde Naties 1,8 miljoen mensen getroffen en zowat 600.000 mensen ontheemd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft 900.000 choleravaccins en 900.000 muskietennetten tegen malaria gestuurd naar Beira. Toegang tot proper drinkwater vormt sinds de doortocht van de cycloon een zwaar probleem in de regio.