Treinverkeer Eurostar van en naar Londen stilgelegd door Brexitbetoger op dak van station

“We hebben al ons treinverkeer van en naar Londen St. Pancras opgeschort vanwege een man op de sporen”, schrijft de vervoerder op Twitter. Eurostar raadt reizigers aan hun tickets om te ruilen.

De man lijkt zich van de sporen naar het dak van het station verplaatst te hebben. Op sociale media verschijnen foto’s van de overtreder met wat lijkt op de vlag van Engeland. Volgens Britse media gaat het om een Brexitbetoger.

We have suspended all services to and from London St Pancras until 09:45 this morning, due to a trespasser on the tracks. We strongly recommend you not travel this morning and please cancel your journey or exchange ticket free of charge here https://t.co/heMbJBb0kr.