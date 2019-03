In het Canvasprogramma ‘Terug naar Rwanda’ ontmoet veldloopkampioene Imana Truyers uit Hechtel-Eksel voor het eerst haar biologische vader in haar geboorteland Rwanda. Imana werd 25 jaar geleden geboren in een vluchtelingenkamp ten noorden van Kigali. Haar moeder stierf vlak na de geboorte.