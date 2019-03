Overlever Christchurch: ‘Ik haat de dader niet, hij is mijn broeder’

Vrijdag zijn de slachtoffers van de aanslagen in het Nieuw-Zeelandse Christchurch twee weken geleden herdacht. Er vielen vijftig doden in twee moskeeën. Premier Jacinda Ardern werd met een staande ovatie onthaald. Ook een overlever die zijn echtgenote verloor, maakte indruk met zijn toespraak, die u in de video hierboven ziet.

Vlak na de aanslag werd met grote woede wordt gereageerd op de uitspraken van een Australische senator na de extreemrechtse aanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. ‘De echte reden voor het bloedbad is het migratiebeleid’, zegt Fraser Anning. Hij wordt overladen met kritiek en sloeg op een bijeenkomst zelfs een manifestant in het gezicht die een ei op zijn hoofd had kapotgeslagen.