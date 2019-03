Zelfs de Britten snappen er niks meer van, u nog wel? Dankzij dit stuk bent u weer helemaal mee in de Brexit-soap

No. No. No. No. No. No. No. No. Met acht keer ‘neen’ heeft het Britse parlement woensdagavond elk Brexit-alternatief weggestemd. Daarmee lijkt de impasse compleet. De enige magere ‘ja’ kwam er op de vraag om de Brexit-deadline door te schuiven naar 12 april. Maar lost dat iets op? En wat met de positie van premier Theresa May, nu ze haar hoofd op het offerblok legt? Heeft iemand de touwtjes in handen of is het allemaal nattevingerwerk? De Brexit-chaos is nog amper te volgen. Wij beantwoorden de belangrijkste vragen.