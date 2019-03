Hasseltse Hanne runt fairtrade designlabel in Guatemala: "Een grote blonde zien ze hier niet veel"

Hasselt -

U legt al eens graag een prachtig Guatemalteeks tapijt in uw living? Dan is de kans groot dat het van Que Onda Vos komt. Dat fair trade interieurdesignlabel is het levenswerk van Hanne De Wyngaert, die het vanuit de Guatemalteekse stad Quetzaltenango runt. Ze werkt enkel samen met lokale Mayaanse wevers, en dat is niet zonder uitdagingen. “Hier loopt alles misschien minder gestructureerd maar het is veel menselijker”, zegt de 35-jarige Hasseltse. “Het is de belangrijkste les die ik hier geleerd heb: elke dag is een verrassing. We zien wel wat er op ons pad komt.”