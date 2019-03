De Britse premier May heeft beloofd op te stappen als premier indien haar Brexit-deal wordt goedgekeurd. Dat melden verschillende Britse media en is bevestigd door Downing Street zelf.

De volgende fase van de Brexit-onderhandelingen, waarin dan over een vrijhandelsakkoord onderhandeld moet worden, wil ze overlaten aan haar opvolger.

Het is de eerste keer dat May zelf spreekt over haar ...