Ze is nog maar zeventien, scoorde met één luttel minialbumpje bijna 5 miljard streams, en Dave Grohl ziet in haar de nieuwe Kurt Cobain - én de toekomst van de popmuziek. Billie Eilish is een fenomeen, quoi. Wie is dat slonzig gekleed tienermeisje dat zich opwerpt tot dé popster van haar generatie?