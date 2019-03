Opnieuw problemen met Boeing 737 Max: toestel moet noodlanding maken

Een vliegtuig van Southwest Airlines moest dinsdag een noodlanding maken op Orlando International Airport. Dat meldt Fox 35 Orlando. Twee weken geleden kwamen bij een crash van eenzelfde toestel nog 157 mensen om.

De Boeing 737 Max van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines was er opgestegen rond 14.30 uur lokale tijd. Maar onmiddellijk daarna waren er problemen aan de motor en moest het toestel terugkeren naar Orlando voor een noodlanding. Gelukkig waren op dat moment slechts twee passagiers aanwezig: een piloot en co-piloot.

Het vliegtuig vloog richting Victorsville in California. De bedoeling was dat het daar aan grond gehouden zou worden, omdat er voor de toestellen een voorlopig vliegverbod geldt. Dat werd ingevoerd nadat een Boeing 737 crashte in Nairobi. Daarbij kwamen 157 mensen om het leven. In oktober vorig jaar was al een vliegtuig van hetzelfde type ook al in Indonesië gecrasht.