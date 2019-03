De mama van een slachtoffer van een moskee uit Nieuw-Zeeland stierf op de dag van de begrafenis van haar 38-jarige zoon Kamel Darkish, die tijdens het vrijdaggebed op 15 maart bij de Al Noor moskee is doodgeschoten.

Kamel was een van de 50 slachtoffers van de schutter die het vuur opende tijdens het vrijdaggebed in de stad Christchurch. Kamel was pas onlangs vanuit Jordanië naar Nieuw-Zeeland verhuisd en wachtte ...