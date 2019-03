Ongemakkelijke situatie wanneer koningin Mathilde geconfronteerd wordt met zeer strenge juf

Koningin Mathilde wist tijdens het staatsbezoek aan Zuid-Korea niet hoe ze zich moest gedragen in een muziekles, waarbij de docente veeleisend was voor haar pupil. Ook en vooral de Koreaanse presidentsvrouw, die haar vergezelde, kon haar verbazing over de strenge aanpak moeilijk verbergen.

Koningin Mathilde bezocht K-Arts, de hoog aangeschreven kunst- en muziekuniversiteit in Seoel. De school heeft haar naam en reputatie hoog te houden, want ze heeft tussen 2010 en 2015 in vijf jaar tijd drie winnaars van de Koningin Elisabethwedstrijd afgeleverd. Mathilde is erevoorzitter van dat internationaal muziekconcours in België.

Tijdens een van de lessen, die ze volgde met de Koreaanse presidentsvrouw Kim Jung-sook, merkte onze vorstin hoe hoog de lat ligt. Een veeleisende docente gaf nogal hardhandige instructies aan haar 19-jarige leerling, gesticuleerde met haar handen en stampte op de grond. Mathilde leek haar ogen niet te kunnen geloven en lachte op sommige momenten wat ongemakkelijk. De first lady van Zuid-Korea kon haar verbazing nog het moeilijkst wegsteken. Nam Yun Kim is de bekendste violiste en professor van het Aziatische land.

Nadat de nochtans uitermate getalenteerde jongen zijn laatste noot had gespeeld en applaus in ontvangst genomen, zei Nam Yun Kim spontaan en haast verontschuldigend: “Sorry, ik ben geen elegante lerares. Ik ben luidruchtig.” In de nabespreking bleef de vrouw haar strengheid zelve. Een compliment van Mathilde dat de jonge violist goed bezig was, wimpelde ze weg: “Hij kan beter.” Bij de vraag hoe intensief hij oefent, draaide ze vervolgens ostentatief haar rug. Zes à zeven uur per dag, tot soms tien uur: dat is magertjes, althans in haar ogen.

Bij het afscheid liet Mathilde niettemin verstaan dat ze Nam Yun Kim een fantastische docente vond. Die reageerde koeltjes: “Ze vinden me niet leuk. Want ik roep nogal.”

Bekijk ook:

Mathilde mee in de bres tegen pesten op Mechelse basisschool

Vorstenpaar bezoekt provincie Antwerpen

Prins Laurent gunt koning Albert geen blik waardig bij aankomst Koningsdag