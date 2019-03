Meerdere Duitse gemeentehuizen geëvacueerd na dreigmails

In minstens zes Duitse steden en gemeenten zijn dinsdagochtend de gemeentehuizen geëvacueerd na dreigmails. Tot nu toe werden er in de gebouwen geen concrete bedreigingen gevonden. Dat meldt de lokale politie.

Over heel Duitsland ontvingen gemeentehuizen op hetzelfde moment e-mails met bedreigingen van geweld en bomaanslagen. De betrokken steden en gemeenten zijn Augsburg, Rendsburg, Kaiserslautern, Neunkirchen, Göttingen en Chemnitz. In enkele van die steden werd het openbaar vervoer stilgelegd en werden de gemeentehuizen doorzocht op mogelijke explosieven. De politie liet echter weten dat de maatregelen uit voorzorg werden genomen en dat er tot nu toe geen concrete bedreigingen zijn gevonden.

De evacuaties komen er ongeveer tien dagen nadat bekend raakte dat een groot aantal Duitse instellingen en persoonlijkheden in de afgelopen maanden dreigmails had ontvangen, die verwezen naar het nazisme of doodsbedreigingen en bommeldingen bevatten. Deze e-mails werden ondertekend met onder andere “nationaalsocialistisch offensief”, “Wehrmacht” of “NSU 2.0”, verwijzend naar de kleine neonazistische terreurgroep NSU.

Foto: AFP