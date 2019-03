Advocaat Stormy Daniels verdacht van poging tot afpersen Nike

Michael Avenatti verlaat het gerechtsgebouw in New York Foto: EPA-EFE

Michael Avenatti, de vroegere advocaat van ex-pornoster Stormy Daniels, wordt verdacht van fraude. Hij werd opgepakt en na de betaling van een borgsom van 300.000 dollar (265.000 euro) maandagavond weer vrijgelaten.

Volgens het parket van New York heeft de advocaat geprobeerd om voor meer dan 20 miljoen dollar (17,7 miljoen euro) het sportmerk Nike af te persen. Hij zou ermee gedreigd hebben om door de verspreiding van schadelijke informatie de marktwaarde van Nike met 10 miljard dollar te doen zakken. In ruil voor zijn stilzwijgen moest het bedrijf hem en een tweede persoon tussen de 15 en 25 miljoen dollar betalen.

Avenatti werd maandag opgepakt, kort nadat hij aankondigde dat hij dinsdag een persconferentie zou geven over een schandaal rond Nike. Hij werd maandagavond op borgtocht vrijgelaten. Daarbij moest hij zijn Amerikaans en Italiaans paspoort inleveren en hij mag ook geen contact hebben met een niet nader genoemde getuige in de zaak.

De advocaat verklaarde aan de pers dat hij er vertrouwen in heeft dat hij volledig wordt vrijgesproken. ‘Ik heb heel mijn carrière gevochten tegen machtige mensen en bedrijven overal ter wereld, en zal nooit stoppen met mijn strijd voor de goede zaak’, klonk het volgens BBC.

Zaak tegen Trump

Avenatti raakte wereldberoemd als advocaat van de voormalige pornoster Stormy Daniels. Zij daagde president Donald Trump voor de rechter om een geheimhoudingsovereenkomst ter waarde van 130.000 dollar te laten verbreken. In ruil voor het geld moest Daniels zwijgen over een affaire die ze heeft gehad met Trump in 2006.

Avenatti profileerde zich ook als een fervent Trump-criticus, en dacht er zelfs even over om zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van 2020.