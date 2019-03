Brits parlement eist recht op om te stemmen over Brexit-alternatieven: “Gevaarlijk precedent”

Het Britse parlement heeft maandagavond een amendement goedgekeurd dat de volksvertegenwoordigers vrije baan geeft om deze week te stemmen over alternatieven voor de Brexit-deal die premier Theresa May met de Europese Unie heeft gesloten. De stemming is een “gevaarlijk precedent”, zegt het Britse ministerie dat bevoegd is voor de Brexit: “Het amendement verstoort het evenwicht tussen onze democratische instellingen en creëert een gevaarlijk en onvoorspelbaar precedent voor de toekomst.”

Met 329 tegen 302 stemmen stemden de parlementsleden in met het amendement van de conservatief Oliver Letwin. Dat amendement heeft tot gevolg dat de parlementsleden woensdag de controle over de parlementaire agenda overnemen van de regering en indicatieve stemmingen kunnen organiseren over een aantal opties: een nieuw referendum, alsnog bij de EU blijven, in de Europese eenheidsmarkt blijven, ...

Tegelijk namen ook drie onderministers uit de regering van Theresa May ontslag uit onvrede met de door May gevolgde Brexit-strategie. Het gaat om Richard Harrington (Industrie), Alister Burt (Buitenlandse Zaken) en Steve Brine (Gezondheid).

In zijn ontslagbrief beschuldigde Harrington de regering ervan “roulette te spelen met de levens en de bestaansmiddelen” van de gewone werkende mens en de bedrijven. In een boodschap aan May zei hij te hopen dat de premier nu “in het belang van het land zou handelen en het parlement toe zou laten om deze week een consensus te vinden die als onderhandelingspositie kan dienen”.

Labour-leider Jeremy Corbyn greep de stemming aan om het parlement “te feliciteren met de overname van de controle”.

De conservatief Nick Boles, die een zachtere Brexit voorstaat, verklaarde dat “329 parlementsleden op zijn gekomen voor parlementaire democratie maandagavond”.

May blijft proberen

Voor premier Theresa May betekent de stemming een nieuwe opdoffer. Ze had eerder op de dag de parlementsleden opgeroepen om het amendement te verwerpen. May had ook laten verstaan dat haar regering zich niet laat binden door de uitkomst van de stemmingen. Maar dat stemadvies heeft het parlement dus in de wind geslagen.

De premier blijft intussen zoeken naar voldoende stemmen om haar akkoord over de boedelscheiding met de EU alsnog te laten goedkeuren in het parlement. Maandag moest de premier evenwel erkennen dat ze nog niet voldoende steun heeft om een derde poging te wegen. Bij de eerste twee pogingen werd het akkoord met de EU met een ruime meerderheid verworpen.

Wordt de deal alsnog goedgekeurd, dan verlaten de Britten de Europese Unie op 22 mei. Indien de deal deze week niet wordt goedgekeurd, dan moeten de Britten voor 12 april beslissen of ze al dan niet voor een langer uitstel kiezen en dus meedoen aan de Europese verkiezingen van eind mei. Doen ze dat niet, dan is een harde Brexit zonder akkoord of overgangsperiode op 12 april een feit.