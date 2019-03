Pentagon deblokkeert 1 miljard dollar voor grensmuur van Trump

Het Pentagon heeft maandagavond aan het Amerikaanse Congres laten weten dat het 1 miljard dollar deblokkeert voor de start van de bouw van een muur langs de grens met Mexico.

Het Amerikaanse Department of Homeland Security (DHS) heeft aan het Pentagon gevraagd om een omheining van 91 kilometer lang op te trekken in de Texaanse regio El Paso, en het United States Army Corps of Engineers van het Amerikaanse leger “heeft de toestemming om rechtstreeks te overleggen met het DHS en de grensbewaking over de planning en de uitvoering van dit project ter waarde van een miljard dollar”, verklaarde de Amerikaanse interim-minister van Defensie, Patrick Shanahan, in een communiqué.

Shanahan rechtvaardigde de uitgave door te verwijzen naar de federale wetgeving. Artikel 10 van die United States Code bevat een paragraaf die het “ministerie van Defensie in staat stelt om wegen en barrières te bouwen en verlichting te installeren teneinde de grensoverschrijdende drugshandel (...) tegen te gaan”, luidt het. En dus “heb ik besloten om aan te vatten met de bouw van een omheining van 91 kilometer lang en 5,5 meter hoog, wegen aan te leggen en te herstellen en verlichting te installeren, zoals gevraagd” door het DHS, zei Shanahan.

Noodtoestand

De Democraten uitten onmiddellijk hun bezwaar tegen de overdracht van geld voor het hekwerk, een campagnebelofte van Donald Trump.

De Amerikaanse president riep midden februari al de noodtoestand uit zodat hij toegang zou krijgen tot fondsen voor de bouw van een muur op de grens. Hij rechtvaardigde de noodtoestand door te stellen dat er een crisis van drugs en mensensmokkel is aan de grens.

Trump liet toen weten 8 miljard dollar te willen uittrekken voor de muur. De volmachten van de noodtoestand wilde hij gebruiken om 3,6 miljard dollar uit het budget van het Pentagon – het ministerie van Defensie – aan te wenden, met zijn gewone macht wilde hij vervolgens elders nog 3,1 miljard halen.