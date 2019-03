Vestingdeskundigen vrezen dat de schade aan de stadswal niet beperkt blijft tot de instorting van afgelopen weekend. Een groot stuk van het Rijksmonument zal gesloopt moeten worden. “Wat er nu is uitgevallen, is het eerste stuk.”

Toen hij de ravage voor het eerst aanschouwd, kon hij het niet laten om er even een grap over te maken. “Kijk, Maastricht is belegerd! Er is een bres in de muur geschoten!” Maar eigenlijk is Jos Notermans ...