Gewezen voortvluchtige moordenaar “Igor de Rus” krijgt levenslang in Italië

Een man die in 2017 in Spanje gearresteerd werd na een acht maanden durende klopjacht, is in Italië schuldig bevonden aan dubbele moord. Hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

De uitspraak tegen de Serviër Norbert Feher, in Italiaanse media beter bekend als “Igor de Rus”, gebeurde door een rechter in de noordelijke stad Bologna, dat meldt het persagentschap ANSA maandag. Feher moet nog uitgeleverd worden aan Italië, en volgde de rechtszaak live vanuit zijn cel in de gevangenis van de Spaanse stad Zaragoza. Volgens zijn Italiaanse advocaat Gianluca Bulluomini zei Feher niets op het moment van de uitspraak, maar hij gaat wel in beroep tegen de veroordeling.

Feher stond terecht voor de moorden op een tabakshandelaar in Budrio, bij Bologna, en een boswachter in Portomaggiore, vlakbij Ferrara, in april 2017. Tijdens zijn aanhouding in de buurt van Teruel in december 2017 vielen nog eens drie doden, onder wie twee Spaanse politieagenten.

Toen Feher voortvluchtig was, werd hij door de Italiaanse media bestempeld als een meedogenloze Russische ex-soldaat. Dat leverde hem de bijnaam “Igor de Rus” op. De informatie bleek achteraf niet te kloppen, maar de bijnaam bleef plakken.