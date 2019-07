Bevroren longen en hersenschade, en toch is lachgas vrij te verkrijgen

Hasselt - In de auto van de slachtoffers van het ongeval in Kortessem werd een hoeveelheid lachgaspatronen gevonden. Een problematische trend die in 2015 een hoogtepunt bereikte en prompt een eigen GAS-boete kreeg. “Het is vrij te verkrijgen in de winkel, waardoor jongeren denken dat het minder schadelijk is dan andere vluchtige snuifmiddelen.”

