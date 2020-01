Een skivakantie... zonder het skiën!

Een skivakantie voor mensen die niet van skiën houden? Bestaat zoiets wel? Ben Roelants staat erom bekend wel van een uitdaging te houden en was meteen geprikkeld door het idee. Hij vertrok naar Haute Maurienne Vanoise, gelegen in het departement Savoie Mont Blanc in de Franse Alpen.

In Haute Maurienne Vanoise vind je 6 unieke skistations met een unieke ligging. Waarom uniek?

Omdat het gebied met haar 6 skistations sinds 2017 één en dezelfde bestemming vormen: Haute Maurienne Vanoise. Omdat je authentieke dorpjes terugvindt die elk hun eigen identiteit hebben en het hele jaar door bewoond zijn. En omdat je er kan genieten van de Nordic Soul. “Deze Nordic Soul is niet zomaar uit de lucht gegrepen.”, legt Ben uit, “De 17 dorpjes en 6 skistations bevinden zich op een plateau. Waardoor je naast de 350 km skipistes heel wat andere activiteiten kan uitoefenen.”

Wandeling met raketten!

In de buurt van Bonneval Sur Arc nam Philippe Ben mee voor een wandeling met sneeuwrackets: “Wat je moet weten om te gaan wandelen met sneeuwrackets? Wel je moet vooral kunnen wandelen! Philippe nam ons mee naar plekken waar we anders nooit waren geraakt. Ik vermoed dat daar vooral de charme in schuilt: met sneeuwrackets geraak je op plaatsen, en zie je landschappen die je anders nooit zou te zien krijgen.”

Nordic Destination

Bessans wordt algemeen beschouwd als de referentie onder de Nordic destinations. Dit dorp ligt op 1750 m hoogte en telt maar liefst 133 km aan voorbereide pistes, een biathlon-stadion én ontzettend veel internationaal bezoek.

“Ik wist niet aan wat ik me moest verwachten, en wat bleek: ik wist echt niet wat ik moest verwachten.”. Ben stond met open mond te kijken naar Le Rocher des Barmettes op het plateau van Bessans. “Het beklimmen van een bevroren waterval heeft sowieso iets magisch: het lijkt alsof je iets bedwingt wat stilstaat in de tijd. Tegelijk gaat het erg vlot en is het makkelijker dan het lijkt.”. De waterval van Bessans laat zich zowel ‘s nachts als overdag beklimmen.

Biatlon

Nog in Bessans liet Ben Roelants zich verleiden door biatlon: “De sport is toegankelijk, rustgevend en opwindend tegelijk. Laat je niet vertellen dat langlaufen en ski nordique dezelfde zijn, die sporten zijn namelijk helemaal verschillend.”

La Grande Odyssée: sleehonden met véél goesting!

Elk jaar vindt er in dit deel van de Alpen La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc plaats, de moeilijkste internationale sledehondenrace ter wereld. 20 mushers verschijnen aan de start, deze atleten trotseren de strenge kou en doorkruisen de Savoie en de Hautse-Savoie over een parcours van 1000 km in 9 etappes. Het hoogteverschil? Meer dan 30.000 meter met de hulp van 300 uitzonderlijke honden! “Ik waande me meteen in Lapland en kreeg van mensen die me op social media volgen ook de vraag of ik in Noorwegen was. Niets is minder waar: een ritje met de sleehonden kan je net zo goed in de Franse Alpen ondernemen! Magische ervaring!” zegt Ben. Hij ondernam met Pierre een rit van 2 uur.

Deze reportage kwam tot stand in samenwerking met de regio Savoie Mont Blanc en Haute Maurienne Vanoise.

Meer informatie is terug te vinden op http://www.haute-maurienne-vanoise.com/ en https://www.savoie-mont-blanc.com/