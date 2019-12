16 jaar is Sena Miyake. F1-rijder Ayrton Senna heeft hij dus nooit gekend, want die is op 1 mei van dit jaar al 25 jaar dood. Maar hij heeft er wel zijn voornaam aan te danken en hij wil hem eren in zijn eigen sport, het kunstrijden op de schaats. Vandaar deze oefening, in het pak dat Senna droeg toen hij voor McLaren-Honda reed en in Japan een legende werd. Door de muziek zijn zelfs motorgeluiden gemixt. Nu nog een Alain Prost on ice en de oude F1-rijden leven op. Iemand?