Er wordt nog gevast (al zij het spiritueel)

Hasselt -

Wie denkt dat de vastenperiode iets voor de oudere generatie is, had vanavond naar de Sint-Quintinuskathedraal moeten afzakken. Heel wat christelijke studenten kwamen er samen om aswoensdag te vieren. Al betekent vasten voor hen intussen iets anders dan sober eten. “Het gaat over je persoonlijke attitude, over extra naastenliefde en dankbaarheid”, zegt Mariet Grouwels (26).