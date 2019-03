Eerste klimaatmars in vakantie geen succes: amper honderdtal betogers in Kortrijk

Er was woensdag opnieuw een klimaatmars in Kortrijk, maar de opkomst was eerder matig. Enkele weken geleden mobiliseerde Youth for Climate nog een duizendtal jongeren, deze keer bleef de teller steken op een honderdtal actievoerders, onder wie weinig jongeren. De eerste klimaatmars van de krokusvakantie werd op die manier niet echt een succes.

Woensdag werden de jongeren voor de tweede keer in enkele weken tijd gemobiliseerd om te betogen voor een beter klimaat. Eén van de initiatiefneemsters Amber Roelstraete riep op massaal op straat te komen en te tonen dat het klimaatprotest meer is dan studenten die enkel meedoen om enkele uren te spijbelen.

Maar al snel bleek dat de opkomst eerder gering zou zijn. Op Facebook bevestigde een zestigtal deelnemers, onder wie veel journalisten, politici en milieu-activisten. Uiteindelijk bleek de opkomst op de Veemarkt in Kortrijk niet veel hoger te liggen. De stoet van uiteindelijk een honderdtal deelnemers trok zich stipt om 10 uur op gang.

“Red het klimaat, het is nog niet te laat” en “CO², weg ermee” weergalmden ondanks de beperkte opkomst door de straten van Kortrijk richting het Nelson Mandelaplein.”Ik vind het toch een succes dat al die mensen in de regen en in de vakantie zijn afgekomen. In die omstandigheden blijft onze boodschap krachtig. De actie stond open voor iedereen, dus ook heel wat ouders met kinderen kwamen toch tonen dat ze het beu zijn”, aldus Roelstraete.

Zij wil doorgaan maar heeft nog geen concrete plannen voor een nieuwe actie.