Minderjarig meisje doet aangifte van verkrachting tijdens Aalst Carnaval

Een minderjarig meisje werd in de nacht van maandag op dinsdag verkracht tijdens Aalst Carnaval. Haar ouders zijn niet te spreken over hoe de politie is omgegaan met het incident. Volgens de politie van Aalst werd de procedure correct gevolgd.

“Wij konden onze ogen niet geloven toen we het persbericht van de politie en de stad Aalst lazen waarin stond dat ook de tweede carnavalsnacht zogezegd goed verlopen was. Leg dat maar eens uit aan onze dochter!”

De ouders en broer van een minderjarig meisje uit Aalst kunnen het nog steeds niet goed vatten als ze het verhaal van hun dochter vertellen. Het meisje vertrok maandagavond voor de tweede dag op rij naar de Hopmarkt in Aalst om er met haar vriendinnen carnaval te vieren. “Omstreeks 2 uur ‘s nachts ging ze even weg uit het feestgedruis omdat ze dringend moest plassen”, zegt de moeder van het meisje.

“Ze zakte af naar het Keizersplein, waar de toiletten stonden. Maar plotseling werd ze brutaal meegesleurd in een inhammetje waar een man zich aan haar heeft vergrepen. Het kind was direct volledig in shock. Ze wist hoegenaamd niet wat haar overkwam.”

Het meisje kan zich over de identiteit van de dader voorlopig enkel herinneren dat hij gemaskerd was en een blanke huidskleur had. Na het incident verwittigde ze haar vriendinnen die direct massaal naar haar toesnelden. Zij namen haar mee naar de politie en belden ondertussen de ouders op. De ouders arriveerden dinsdagochtend om 3.15 uur in paniek op het commissariaat.

Dader nog niet bekend

“Men had onze dochter en haar vriendinnen net ondervraagd”, zegt de vader van het meisje. “Maar mijn vrouw en ik moesten geen verklaring afleggen, laat staan iets ondertekenen. Dat vonden we bijzonder eigenaardig. Vervolgens escorteerde een heel behulpzame agente ons naar de spoeddienst van het OLV ziekenhuis. Daar nam een arts een gynaecologisch onderzoek af bij onze dochter en werden haar kleren in beslag genomen. Rond 6 uur dinsdagochtend konden we met ons meisje eindelijk naar huis. De agente zei ons dat we dezelfde dag nog een telefoontje zouden krijgen over welke stappen verder gezet zouden worden.”

De ouders werden gisteren om 17 uur opgebeld met de melding dat men nog geen dader heeft kunnen vatten op basis van de reeds bekeken camerabeelden. Daarnaast werden ze uitgenodigd om zich donderdag samen met hun dochter op het commissariaat te melden voor een verder verhoor. Volgens hen is dit rijkelijk te laat. Ze willen dat dit eerder gebeurt, zodat hun dochter sneller kan starten met het incident te verwerken.

“Voorlopig houdt ze zich relatief sterk, maar we vrezen dat het ergste nog moet komen. We voelen ons alleszins enorm in de steek gelaten en hopen dat we door ons verhaal te doen ernstig genomen worden en het iets teweegbrengt vooraleer er nog slachtoffers vallen.”

“Correct verlopen”

Volgens Katrien Ottevaere, woordvoerster van de lokale politie is het voorlopig onderzoek correct verlopen. “Onze mensen hebben de procedure in overleg met het parket nauwkeurig opgevolgd. Op bepaalde vlakken is er geen overeenstemming met datgene wat de ouders beweren en hoe wij de procedure hebben uitgevoerd. Tot slot mogen wij ook niet communiceren over gerechtelijke zaken zoals zedenfeiten. Dit in het belang van het onderzoek en de slachtoffers.”