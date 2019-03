Groen vraagt om Nederlands voorbeeld te volgen: “Schrap vliegreizen tussen Brussel en Amsterdam”

Met het vliegtuig naar Amsterdam vanuit Zaventem moet ­binnenkort verleden tijd zijn. De Nederlandse politiek wil er komaf mee maken en Groen wil dat ons land dat voorbeeld volgt. Of zelfs nog een stapje verder gaat. “Tot duizend kilometer moet reizen het goedkoopst met de trein gebeuren”, zegt Kamerlid ­Stefaan Van Hecke.

Vijf keer per dag vliegt een toestel heen en weer tussen ­Zaventem en Schiphol. Dat is zo’n 200 kilometer. In tijden van klimaatmarsen is dat wat al te gek, vinden ze in Nederland. Dus stemde de Tweede Kamer een voorstel van GroenLinks om die vluchten af te bouwen. Per trein ben je bijna altijd sneller en milieuvriendelijker, klinkt het. Het is nu aan de Nederlandse regering om de luchtvaart zo ver te krijgen.

Ook in eigen land is Groen voorstander van het schrappen van die vluchten. Sterker zelfs, als het van de groenen afhangt dan wordt de trein hét vervoersmiddel voor reizen onder de duizend kilometer. Om te bewijzen dat daar een draagvlak voor is, lanceerde de partij een petitie, die al ondertekend is door 42.000 Vlamingen.

“We moeten af van de braderie-tarieven voor luchtverkeer”, zegt Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen). “Voor 30 euro vlieg je heen en terug naar Londen, een weekend Amsterdam met de trein kost intussen bijna 100 euro. Dat is de wereld op zijn kop.”

Hij roept de regering op om het Nederlandse voorbeeld te volgen. “Voor een wetsvoorstel is er tijd te kort. Maar als er steun is van een meerderheid kan het snel gaan. Via een resolutie bijvoorbeeld.”

Vrijstelling btw

Luchtvaartmaatschappijen betalen geen accijnzen op kerosine en vliegtickets zijn vrijgesteld van btw. “Het is dus een politieke keuze om vliegen goedkoop te houden en treinen zo duur. Dat is onhoudbaar.”

Dan moet wel geïnvesteerd worden in de infrastructuur. “We moeten ook de nachttrein weer invoeren”, zegt Van Hecke. “Dat doen zowat alle Europese landen behalve Nederland en België.” En om dat praktisch haalbaar te maken, heeft Zaventem een rechtstreekse TGV-verbinding met andere grote steden nodig.

Dat zo’n omschakeling wel economische gevolgen zal hebben voor de luchtvaart, mag geen argument zijn. “Door meer in te zetten op treinen en bussen komen er ook jobs bij.”

De luchtvaart zit intussen ­stevig in het vizier van de politiek. De Belgische ministers van Leefmilieu legden een ­Europese taks op vliegtuig­reizen op tafel tijdens een vergadering met hun Europese collega’s. Frankrijk, Zweden, Luxemburg en Nederland ­treden ons land bij.