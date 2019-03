A12 volledig versperd door ongeval in Aartselaar: voetganger overleden

Een voetganger is woensdagmorgen overleden toen hij tijdens het oversteken werd aangereden op de A12 in Aartselaar. Door het ongeval is de A12 richting Brussel afgesloten. Verkeer naar Brussel moet via de E19 rijden.

Een voetganger wilde de A12 oversteken, ter hoogte van het kruispunt met de Guido Gezellestraat, en werd toen aangereden door een wagen. De voetganger overleefde de klap niet. De bestuurder van de wagen verkeert in shock.

Door het ongeval is de weg volledig versperd in Aartselaar. Al het verkeer moet de snelweg verlaten en kan mondjesmaat via de N177 voorbij het ongeval rijden.

Omstreeks 6 uur stond er een file van Wilrijk tot Aartselaar. Verkeer dat naar Brussel moet, neemt best de E19.