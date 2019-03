SP.A wil grondwet wijzigen om aantal vrouwen in regeringen naar minstens 40 procent te halen

SP.A legt quota op tafel voor het aantal vrouwen in politieke bestuursfuncties: regeringen, schepencolleges en bestendige deputaties moeten vanaf 2024 minstens 40 procent vrouwen tellen. De socialisten hebben daar enkele voorstellen voor klaarstaan – onder meer een grondwetswijziging – die ze indienen op 8 maart, de Internationale Vrouwendag.

Het voorstel staat ook in het verkiezingsprogramma waarmee SP.A in mei naar de stembus trekt. Concreet moeten uitvoerende besturen minstens voor 40 procent uit vrouwen bestaan. Het initiatief komt van vrouwenbeweging en SP.A-zusterorganisatie Zij-kant.

Het bestaande decreet voor lokale besturen bepaalt nu dat schepencolleges en de bestendige deputaties samengesteld moeten zijn uit personen van een verschillend geslacht. Eén vrouw is dus al voldoende. SP.A wil dat decreet wijzigen: schepencolleges mogen voor maximaal 60 procent uit personen van hetzelfde geslacht bestaan, deputaties – die uit 4 mensen bestaan – mogen dan nog maximaal twee personen van hetzelfde geslacht tellen.

Voor de regionale en federale regeringen bepaalt de Grondwet de verhouding man-vrouw. Ook daar geldt de regel dat ze simpelweg samengesteld moeten zijn uit personen van een verschillend geslacht. SP.A wil dat eveneens aanpassen naar een samenstelling van maximaal 60 procent mensen van hetzelfde geslacht. De partij zal dus een verklaring tot herziening van dat artikel van de Grondwet indienen in de Kamer, zodat ze in de volgende legislatuur gewijzigd kan worden.

Sowieso gaan de veranderingen – als ze worden goedgekeurd – pas in vanaf 2024, behoudens vervroegde verkiezingen. Als er tussen 2019 en 2024 vroeger naar de stembus moet worden getrokken, dan moeten de regionale en federale regeringen die daarna worden samengesteld ook al de nieuwe quota volgen, vindt SP.A.

Partij met meeste vrouwen op kop

De federale regering telt momenteel 3 vrouwelijke ministers, op een totaal van 13. In Vlaanderen zijn het er 3 op een totaal van 9. België bevindt zich in de Europese middenmoot wat pariteit in regeringen betreft: ons land staat op de 17de plaats op een totaal van 28 lidstaten.

SP.A trekt in mei met 8 vrouwelijke lijsttrekkers naar de kiezers op een totaal van 14, en is daarmee de Vlaamse partij met de meeste vrouwen op kop.