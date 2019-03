BRUSSELDe medische wereld in ons land houdt koppig vast aan cashbetalingen. Bijna één op de twee gezondheidsprofessionals – huisartsen, specialisten, tandartsen en dierenartsen – aanvaardt geen betalingen met de kaart. Bij artsen stijgt dit cijfer zelfs tot 73 procent. En dat terwijl elektronisch betalen in alle andere sectoren intussen gemeengoed is geworden.