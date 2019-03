Tongerse tachtiger ontdekt fout in bouwvergunningen: “Wie klacht indient, krijgt vrijwel zeker gelijk”

Tongeren -

Guido Haekens, een 82-jarige Tongenaar, heeft een mankement ontdekt in de officiële reglementen van de bouwvergunningen. Hij merkte op dat er in het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 verwezen wordt naar Europese normen die niet in het Nederlands beschikbaar zijn, en dat is tegen de bestuurstaalwetgeving. “Wie naar de Raad van State trekt omdat hij geen vergunning krijgt door een van die normen, wint die zaak zo goed als zeker.”