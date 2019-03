Antwerpse ring volledig versperd door ongeval met vijf vrachtwagens: “Vermijd de omgeving”

De Antwerpse ring (R1) is dinsdagochtend rond 11 uur volledig versperd geraakt op het stuk tussen de Kennedytunnel en de E34 naar Knokke. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Vijf vrachtwagens reden er op elkaar in.

Twee van de voertuigen moeten worden getakeld en uit een ervan lekt brandstof, waardoor de afhandeling allicht van langere duur zal zijn.

Het Verkeerscentrum doet “een warme oproep” om de omgeving van het ongeval te vermijden. “De impact is meteen groot”, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx. “Op de R1 staat het verkeer al zo goed als stil van voor de Kennedytunnel ter hoogte van Antwerpen-Centrum. Blijf er dus weg.”

Richting E34 kan je beter omrijden via de R2, en ook de Liefkenshoektunnel is voorlopig tolvrij gemaakt. De E17 is wel bereikbaar, maar gezien de file kan je vanop langere afstand vanuit Hasselt beter omrijden langs Brussel als je richting Gent moet.