Dader en slachtoffer fatale aanrijding lachten en dronken eerst nog samen op café

Een moeder van twee kleine kinderen heeft zich gisterochtend in alle vroegte aangegeven bij de politie. Priscilla V. (32), uitbaatster van een restaurant, gaf toe dat ze afgelopen weekend in De Panne na een avondje uit Samira Chebbah (44) heeft aangereden. Ze bekende dat ze die nacht gedronken had. Tragisch genoeg is de vrouw een goede kennis van het slacht­offer. Ze brachten een deel van de avond samen door op café.