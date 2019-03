Joodse organisaties dienen klacht in tegen Aalsterse carnavalsgroep

Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) en het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België (CCOJB) hebben bij het interfederaal gelijkekansencentrum Unia een klacht ingediend tegen de Aalsterse carnavalsgroep De Vismooil’n. De carnavalsgroep pakte zondag in de stoet uit met een praalwagen met als thema “Sabbatjoor”.

“De karikaturen zoals die van Der Sturmer van Joden met een kromme neus en koffers geld zijn typerend voor het nazisme van 1939. In een democratisch land als België heeft dit geen plaats in 2019, carnaval of niet”, zo stellen de twee organisaties maandag in een persmededeling.

De Joodse gemeenschap “aanvaardt uiteraard humor, dit is zeer belangrijk in een maatschappij, maar er zijn grenzen die niet kunnen worden overschreden”, luidt het in de persmededeling. “Wij hebben in levenden lijve de gevolgen ondergaan van de karikaturen van Der Sturmer in WOII.”

De carnavalsgroep heeft laten weten klacht in te dienen voor de bedreigingen die ze kregen op sociale media.