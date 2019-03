Man (36) in de cel op verdenking van vergiftiging echtgenote

Een 33-jarige professionele brandweerman uit Lauwe zit in de cel op verdenking van moord op zijn vrouw. Hij zou haar hebben gedood met giftige vruchten van een sierplant.

Het 36-jarige slachtoffer stierf vorig jaar, een dag nadat ze door haar echtgenoot naar het ziekenhuis werd gebracht. De wetsdokter trof sporen van ricine aan in haar lichaam, een gif dat uit wonderbonen wordt gewonnen. Eén boon kan al dodelijk zijn en er bestaat geen tegengif. De wonderboom, een sierplant, is gewoon te koop in gespecialiseerde tuincentra.

Het parket denkt dat de man wonderbonen heeft toegediend aan zijn vrouw. De verdachte ontkent dat, benadrukt zijn advocate Elisabeth Vanpeteghem. “De alleenstaande papa van drie kinderen is enorm aangeslagen en zit nog volop in zijn rouwproces.”

Vruchten van de wonderboom. Foto: VTM NIEUWS

Vorige week woensdag hebben speurders hem thuis opgepakt en dertien uur ondervraagd, waarna de onderzoeksrechter hem donderdag heeft aangehouden. Het parket van kortrijk wil voorlopig niets over deze zaak zeggen. Dinsdag verschijnt de man voor de raadkamer.