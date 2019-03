Bestuurder die bromfietser doodreed in De Panne aangehouden

De Veurnse onderzoeksrechter heeft een 32-jarige vrouw aangehouden op verdenking van het dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf in De Panne van zondagochtend. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. De verdachte bekende dat ze gedronken had. De 32-jarige vrouw gaf zichzelf maandagochtend om 4.45u aan bij de politie.

De 44-jarige Samira Chebbah kwam zondagochtend omstreeks 6.30u om onduidelijke redenen ten val met haar bromfiets op de Duinkerkelaan in De Panne. De moeder van twee belandde op de weg. Meteen daarna werd het slachtoffer overreden door een personenwagen. Alle hulp voor de vrouw kwam te laat, ze was op slag dood door de aanrijding.

De bestuurder, die Chebbah niet meer had kunnen ontwijken, sloeg op de vlucht. Het parket stelde een wetsdokter aan, en al snel werd duidelijk dat een camera het ongeval had kunnen filmen. Volgens het parket reed de verdachte in een klein voertuig met een donkere kleur. Familie en politiediensten riepen de bestuurder via sociale media op om zichzelf aan te geven.

Dat gebeurde maandagochtend om 4.45u: een 32-jarige vrouw uit De Panne bood zichzelf aan in het politiekantoor van Koksijde en werd opgepakt. De verdachte werd maandagnamiddag aangehouden door de onderzoeksrechter. Vrijdagochtend beslist de raadkamer of de vrouw langer in de gevangenis moet blijven.

“De vrouw bekende uit eigen beweging dat ze zaterdagavond op uitstap was geweest, en daarbij gedronken had”, aldus procureur Filiep Jodts. “Volgens haar verklaring had ze enkel een bromfiets zien liggen. Ze had naar eigen zeggen wel gevoeld dat ze iets had aangereden, maar ze dacht dat het om de stoeprand ging. Na onze oproep had ze echter wel het vermoeden dat zij iets met het ongeval te maken zou kunnen hebben, dus bood ze zichzelf aan. Onze diensten zullen nu onderzoeken of haar versie van de feiten compatibel is met de vaststellingen op haar wagen, en met de bevindingen van de wetsdokter en de verkeersdeskundige.”