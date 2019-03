Banken lanceren instantbetalingen: geld overschrijven kan vanaf nu in enkele seconden

Het heeft enkele maanden langer geduurd dan verwacht, maar nu is het toch zo ver: de banken zetten de lancering van instantbetalingen in gang. Dat meldt bankenfederatie Febelfin. Bij zestien banken zullen klanten geld binnen enkele seconden op de rekening van de tegenpartij kunnen laten verschijnen.

De invoering van de supersnelle betalingen tussen banken was aanvankelijk gepland voor november 2018. Later werd dat “begin 2019” en nog later “het voorjaar”. Nu is het dus zo ver. “Bij de deelnemende banken zullen klanten vanaf vandaag instantbetalingen kunnen ontvangen, en bij de meeste ook kunnen versturen”, zegt Febeflin-woordvoerster Isabelle Marchand.

De flitsbetalingen zullen de klok rond mogelijk zijn, ook op feestdagen en in het weekend. De deelnemende banken zijn Argenta, Bank de Kremer, Bank J. Van Breda & Co, Bank Nagelmackers, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, CBC Banque, CPH Banque, Crelan, Europabank, Fintro, Hello bank!, ING België, KBC Bank, KBC Brussels en vdk bank. Andere banken, waaronder AXA Bank, zullen de dienst in de toekomst aanbieden.

De klassieke overschrijving die soms meerdere dagen op zich kan laten wachten, verdwijnt niet. De instantoverschrijving is een nieuwe, bijkomende dienst. De banken beslissen zelf of ze hun klanten iets aanrekenen voor die nieuwe dienst.