OPROEP. Een natte krokusvakantie: weer om binnen te blijven

Vandaag begon onstuimig met hevige regen en stevige wind. Ook de rest van de krokusvakantie wordt het weer om binnen te blijven. “Er zijn rukwinden geweest tot 80 of 90 kilometer per uur, maar de felste wind is namiddag voorbij”, zegt HBvL-weerman Michel Nulens. “Er passeert nog een stevige buienlijn, maar tegen de avond wordt het wat droger. De maxima liggen rond de 10 graden.”

”Morgen wordt er af en toe een bui verwacht, maar er komen ook droge perioden”, aldus Nulens.” “Er zullen nog rukwinden zijn tot 60 kilometer per uur en het blijft rond de 10 graden. Ook woensdag valt er af en toe wat motregen, al krijgen we ook droge perioden. Donderdag volgen weer buien en rukwinden tot 50 kilometer per uur.”

“Vrijdag is de beste dag van de week: het blijft meestal droog, met zelfs wat zonnige perioden en matige wind. Zaterdag regent het opnieuw en ook zondag zal het niet droog blijven. Het is de hele krokusvakantie dus echt weer om binnen te blijven. Tussen de buien door zal er wel eens een droog moment zijn waarop je naar buiten kunt, maar echt buiten spelen zal moeilijk worden want alles is nat. Ook voor de carnavalstoeten is dit geen goed nieuws.”

