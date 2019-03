Bourgeois: “Geen klimaatintendant meer deze legislatuur, dat is nu niet aan de orde”

De Vlaamse regering is niet van plan deze legislatuur nog een klimaatintendant aan te stellen. Dat zei minister-president Geert Bourgeois (N-VA) maandag in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “Wat mij betreft, is dat nu niet aan de orde, maar ik sluit niets uit voor de toekomst.”

Manu Claeys van actiegroep Straten-Generaal pleitte al eerder voor een klimaatintendant, en deed dat afgelopen weekend nog eens in het VRT-programma Nachtwacht. Volgens hem kan zo’n intendant het klimaatdossier ontmijnen en actiegroepen en politiek begeleiden naar een compromis, naar het voorbeeld van Oosterweel-intendant Alexander D’Hooghe in Antwerpen.

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten en minister van Leefmilieu Koen Van den Heuvel (CD&V) wezen het voorstel niet af, en ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois wilde “bekijken of dat kan helpen bij bijkomende inspanningen voor het klimaat”. Maar die laatste doet maandag/vandaag de deur dicht. “Wat mij betreft, is dat nu niet aan de orde”, zei hij in ‘De Ochtend’.

Parlementaire democratie

Volgens de minister-president dragen de verkozen politici zelf de verantwoordelijkheid. “We moeten een kennisoverheid zijn, zelf maatregelen kunnen en durven nemen. Laat ons de principes van de parlementaire democratie overeind houden.”

Bourgeois sluit niet uit dat er “vroeg of laat toch bemiddeling zou nodig zijn”, maar voorlopig is dat nog niet nodig, vindt hij. “Je mag hier niet een sfeer creëren alsof er hier een grote tegenstelling bestaat: de zorg over de klimaatverandering is ook onze zorg, en die van de industrie. Er gebeurt veel op vlak van innovatie, laat ons daar positief tegen aankijken.”