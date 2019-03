Noodnummer 1722 geactiveerd wegens felle rukwinden

Brussel - Als gevolg van de waarschuwing van het KMI voor hevige rukwinden, is het noodnummer 1722 voor niet-dringende oproepen geactiveerd. Dat melden verschillende brandweerdiensten op Twitter.

Het KMI verwacht rukwinden met snelheden van 80 tot 90 kilometer per uur. Tijdens de felste buien zijn lokale windstoten tot 100 kilometer per uur mogelijk. Er is daarom waarschuwingscode geel uitgeroepen. De waarschuwing geldt maandagvoormiddag voor alle provincies.

De bedoeling van 1722 is om het noodnummer 112 vrij te houden voor echte spoedgevallen.