Iedereen zag af met dakloze Graeme: “En toch gaan veel mensen hem ook een beetje missen”

Graeme White, de Engelse dakloze die veel Antwerpenaars kennen omdat hij vaak in zijn rolstoel zat te bedelen voor de Grand Bazar en ondertussen voorbijgangers uitkafferde, is donderdag overleden in het Stuivenbergziekenhuis. Haiyet Benabid kende hem al sinds de jaren negentig. Zij doet zijn verhaal.

Graeme White had drie wensen voor zijn dood. Hij wilde niet alleen sterven, zijn as moet uitgestrooid worden in de Schelde, en iedereen die er bij is moet een blikje Kaiser-pils in de hand hebben, ook ...