Politie onderschept auto met afgedekte nummerplaten op parcours Aalst Carnaval, bestuurder wou “Aalst een lesje leren”

In Aalst is een man met een personenwagen met afgeplakte nummerplaten enkele meters in het parcours van de openingsstoet van Aalst Carnaval gereden. Het voertuig had geen nummerplaten en wekte dus meteen argwaan. “Door de massale aanwezigheid van de politie kon er meteen ingegrepen worden”, zegt burgemeester Christoph D’Haese. De bestuurder is een oudere man en werd meegenomen voor verhoor.

Rond 18.50 uur kreeg de politie de melding dat een onbekende personenwagen was opgedoken in de regio van de Zonnestraat en Houtmarkt op het parcours van de stoet in Aalst. Volgens ooggetuigen was de man al de hele namiddag in de buurt van de stoet.

De wagen bleek afgedekte nummerplaten te hebben en wekte daarom meteen argwaan in de afgesloten feestzone. “Het is nog niet duidelijk hoe of waarom de wagen in de zone is beland”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

Psychiatrische voorgeschiedenis

Politieagenten hebben de bestuurder van de auto snel kunnen overmeesteren en de sleutels van de wagen in beslag genomen. “Onze politiediensten zijn massaal aanwezig tijdens carnaval en konden dus meteen kordaat ingrijpen”, aldus D’Haese.

Het zou gaan om een oudere man met een psychiatrische voorgeschiedenis. Aan de politie heeft hij verklaard dat hij “Aalst een lesje wou leren”. De man werd geboeid meegenomen voor verder verhoor. Volgens VTM Nieuws vonden agenten in zijn wagen een baseball bat en verschillende messen.

Er is geen aanrijding geweest met carnavalisten of omstaanders. Niemand raakte gewond. Na zo’n tien minuten kreeg de stoet het signaal dat ze opnieuw konden het parcours verderzetten.