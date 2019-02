Matteo Trentin wint laatste etappe Ruta del Sol met overmacht, Jakob Fuglsang eindwinnaar

In de Ronde van Andalucia heeft Mateo Trentin de laatste rit op zijn naam geschreven. De Europees kampioen haalde het in de sprint met voorsprong van de Spanjaarden Enrique Sanz en Carlos Barbero. Tosh van der Sande werd vierde. Voor de eindoverwinning kwam Jakob Fuglsang niet meer in de problemen. Hij wint de Ruta del Sol. Ion Izaguirre en Steven Kruijswijk vervolledigden het podium. Tim Wellens schreef het puntenklassement op zijn naam.

Klik hier om onze digitale wielergids te ontdekken, met alle parcours en een beoordeling van alle renners

De slotrit in Andalusië begon met een stevig offensief. Eerst trok een groep van negen leiders weg, maar uiteindelijk bleven nog vier overlevers aan de leiding. Simon Yates (Mitchelton-Scott) was veruit de bekendste, hij kreeg voorsprong omdat hij op een kwartier stond in het algemeen klassement. Zaterdag was de Brit ook al de beste in de koninginnenrit. Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma), Oscar Riesebeek (Roompot-Nederlandse Loterij) en Tomasz Marczynski (Lotto Soudal) verzamelden mee een voorsprong van drieënhalve minuut op het heuvelachtige parcours. Astana besliste al snel om die voorsprong te halveren.

Met nog 40 kilometer voor de boeg, vlakbij de voet van de Alto Valle De La Vida (2,7 km aan 7,6%), waren de vluchters er bijna aan voor de moeite. Yates trok als enige door, maar werd al snel bijgebeend door Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert) en Fausto Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec). Die laatste trok zelfs alleen op pad.

Vechten tegen de bierkaai was het voor de Italiaan, want een peloton van ruim 30 renners volgde hem op de voet. Met nog 18 kilometer richting Alhaurin de la Torre zat ook het avontuur van Masnada erop.

Op een wanhoopspoging van Anton Ribukov (Gazprom-RusVelo) na reed het compacte peloton in groep richting de licht oplopende finishlijn. In de laatste rechte lijn werd het peloton uit elkaar gesprint door Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), die zijn tweede ritzege boekte in Andalusië. Enrique Sanz (Euskadi-Murias) en Carlos Barbero (Movistar) kwamen enkele fietslengten later binnen. Jakob Fuglsang (Astana) zat in het sprintende peloton en is eindwinnaar van de Ruta del Sol.

De rituitslag, het eindklassement en het puntenklassement