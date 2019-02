Gedroomd afscheid voor Kevin Pauwels: hij zegeviert in Sluitingsprijs Oostmalle na een ijzersterke wedstrijd

Kevin Pauwels zag in de Sluitingsprijs Oostmalle zijn kans om zijn carrière met champagne af te sluiten. Pauwels toonde zich de sterkste renner op het parcours in Oostmalle en knalde van start tot finish. Belgisch kampioen Toon Aerts werd tweede, Tom Meeusen vervolledigde het podium op de derde plek.

De Sluitingsprijs in Oostmalle was de laatste wedstrijd ooit voor Kevin Pauwels als crosser. Bij afwezigheid van Van der Poel en Van Aert lagen er dus kansen voor de overwinning. Pauwels had er zin in, in die laatste. Hij knalde bij het begin meteen vanaf de tweede lijn naar plaats twee en dook na Thijs Aerts het veld in. Aerts legde er goed de pees op en kon met Pauwels een kloofje slaan.

Aan het einde van de eerste ronde nam Pauwels de koppositie over Aerts en nam met gezwinde sprongen over de balkjes enkele meters. In de achtervolging nam Toon Aerts de leiding. Aerts kon de aansluiting maken met Pauwels die het tempo hoog hield. Even later kon ook Tom Meeusen de aansluiting maken. Het drietal zal de hele cross voorop blijven.

Pauwels vliegt over parcours

Pauwels bleef knallen aan de leiding, maar toen achtte Meeusen zijn kans gekomen. In het bos haperde Pauwels even waarna Meeusen de kop nam en Pauwels en Aerts onder druk zette. Veel voordeel haalde hij er niet uit, want halfweg koers was het opnieuw Pauwels die zich op kop zette. Belgisch kampioen Toon Aerts leek het even moeilijk te hebben, niet veel later demarreerde hij. Pauwels kon, na een foutje van Aerts, aansluiten. Voor Meeusen was de versnelling van Aerts, de aanval te veel.

Pauwels en Aerts zouden onder elkaar uitmaken wie zich winnaar mag noemen. Maar Pauwels toonde zich al de hele koers de beste en kon na een valpartij van Aerts echt wegrijden. Hij dook de laatste ronde in met een bonus van acht seconden en zag zijn naaste achtervolgers niet meer terug. Onder luid gejuich van het publiek vloog hij naar de overwinning in zijn laatste cross ooit als actief veldrijder. Toon Aerts en Tom Meeusen vervolledigden het podium.

De volledige uitslag

1. Kevin Pauwels 2. Toon Aerts 3. Tom Meeusen 4. Lars van der Haar 5. Laurens Sweeck 6. Tim Merlier 7. Michael Boros 8. Jim Aernouts 9. Jens Adams 10. Nicolas Cleppe