Circusstunt met moto's in stalen bol gaat helemaal fout

Een voorstelling van het Gandey’s Circus in Liverpool eindigt in een regelrecht drama als de hoofdact niet volgens het boekje verloopt. In de act rijden drie motorrijders kriskras door elkaar in een 4 meter hoge stalen bol. Een huzarenstukje, maar hoe snel het fout kan gaan, zie je in de video, die werd gemaakt door iemand in het publiek. Pittig detail: het stuntteam reed met vervangmoto’s, hun reguliere waren net gestolen.

De stuntrijders komen uit Colombia en noemen zichzelf de Gerlings. Ze bestaan uit 2 mannen en een vrouw en doen de stunt in de bol al geruime tijd. Maar hun moto’s werden eerder deze week gestolen, dus moesten ze nog snel op zoek naar vervangmoto’s. Geen makkelijke taak, want de brommers waarmee ze normaal in de bol rijden, werden speciaal gebouwd in Frankrijk. De wielen komen dan weer uit Mexico.

Maar andere brommers of niet, volgens een organisator van het circus ging het ongeval om een menselijke fout: “Dat kan gebeuren. Er was gelukkig een verpleger in het publiek die hielp om te checken of ons team wel okee was.“

De vrouwelijke stuntrijder, die het ergst getroffen was, zou gelukkig niets gebroken hebben. Het team kreeg al honderden steunbetuigingen