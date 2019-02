Denise Betsema sluit geweldig seizoen af met 15de overwinning, Sanne Cant achtste

Denise Betsema heeft in Oostmalle het crossseizoen afgesloten met een 15de overwinning. Betsema etaleerde haar topvorm en ging meteen vandoor. Sanne Cant moest alles laten gebeuren. De wereldkampioene stond na ziekte opnieuw aan de start, maar speelde geen rol van betekenis. Ze werd achtste.

Denise Betsema had er voor de cross geen geheim van gemaakt dat ze haar zegeteller op 15 wilde zetten. Daarvoor moest de Nederlandse wel afrekenen met een gemotiveerde Loes Sels en Annemarie Worst.

Betsema gooide van bij het begin haar kaarten op tafel en versnelde meteen. Ze kreeg gezelschap van Loes Sels en samen sloegen de koplopers een gaatje. In de achtergrond volgde een drietal met Worst, Van der Heijden en Alvarado. Lang duurde de koppositie niet voor de twee dames. Door een hapering kon de achtervolgende groep aansluiting maken waarna Worst haar kans zag. De Nederlandse versnelde, maar kon nooit wegrijden. Denise Betsema etaleerde haar topvorm en ging op en over Worst. Worst en Sels zetten de achtervolging in maar konden niet dichterbij komen. Voor Betsema is de overwinning de kroon op een fantastisch seizoen met maar liefst 15 overwinningen. Worst werd tweede, Loes Sels vervolledigde het podium met haar derde plek.

Wereldkampioene Sanne Cant kwam na ziekte opnieuw aan de start, maar moest de cross laten begaan. Ze sloot haar seizoen af op een achtste plek.

“Het is enorm leuk af te sluiten met twee zeges op rij”, zei Betsema. “Ik legde me dit seizoen pas echt toe op het veldrijden. Als je dan het seizoen mag afsluiten met 15 zeges, dan is dat toch niet mis. Ik moest het tempo wel hoog blijven houden, want ik hoorde dat Annemarie Worst en Loes Sels op komst waren. Ik ben tevreden dat het seizoen erop zit”.