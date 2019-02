Jumbo Visma knalt naar zege in openingstijdrit UAE Tour, Deceuninck - Quick Step zevende

De eerste editie van de UAE Tour startte met een ploegentijdrit van 16 kilometer. Jumbo Visma, dat startte met onder andere Primoz Roglic en Tony Martin, won de rit. Roglic wordt door de winst eerste leider. Deceuninck- Quick Step werd zevende.

De eerste editie van de UAE Tour startte met een biljartvlakke ploegentijdrit van 16 kilometer. EF Education First zette de eerste richttijd op de tabellen met 17 minuten en 15 seconden, maar lang bleef die tijd niet staan. Een kwartier later deed Bahrein Merida, de ploeg van Vincenzo Nibali en Rohan Dennis, 17 seconden van die tijd af en amper 10 minuten daarna deed Jumbo Visma, dat met het viertal Primoz Roglic, Tony Martin, Jos van Emden en Laurens De Plus bijzonder sterk voor de dag kwam, daar nog eens 9 seconden vanaf. De 16.49 bleek de goeie tijd.

Team Sunweb was zeven seconden trager. Bahrain-Merida werd derde op negen seconden. Deceuninck-Quick Step moest tevreden zijn met de zevende stek, op 26 seconden. Lotto Soudal werd 16e, op 0:45. Door de winst is Primoz Roglic eerste leider in het algemene klassement.

“Jumbo Visma met specialistenploeg”

Remco Evenepoel was ondanks de zevende plaats toch tevreden: “Als je ziet met wat voor specialistenploeg Jumbo Visma hier start, en met welke ploeg wij starten, dan hebben we een goeie tijdrit gereden. Ik denk dat Jumbo Visma met de beste renners gestart zijn waar ze mee konden starten voor een ploegentijdrit.”

Evenepoel zelf reed ook een sterke rit. De laatste 500 meter van de etappe trok hij nog eens door op kop van de Quick Steptrein: “Er was afgesproken dat diegene die binnen de dranghekken op kop zat, zolang mogelijk zou doortrekken. Dus ik heb gewoon gedaan wat ze me gevraagd hebben.”